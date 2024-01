Künstler verrichtet „Das große Geschäft“ vor Signa-Zentrale

Werbesujet zu „Aktionskünstler“ Donhofers „Heisl“-Auktion „Das große Geschäft“ am Dienstag, 23. 1., auf der Freyung.

Ist die Signa-Pleite selbst ein Kunstwerk oder inspiriert sie vielmehr die Künstler? Heute findet zumindest ein Aktion mit 54 Klomuscheln statt.

Rene Benko – „ein missverstandener Künstler“, sagt die Stimme aus dem Off. Seine Werke „irritieren, provozieren und verstören die Menschen“. Beispiel? Das Objekt „Elbtower, der Unvollendete“ erklärt ein „Kunstexperte“ mit: „ein Aufschrei gegen den Optimierungswahn in unserer Gesellschaft“. Eine ungeschminkte Bauruine werde dafür dem Instagram-Perfektionismus gegenüber gestellt. „Aber klar, wenn man nicht so genau hinsieht, könnte man es fast für eine unfertige Baustelle halten.“ Benkos Konzeptkunst scheint sich weiter durchzusetzen. Mittlerweile habe schon „jede deutsche Stadt, die etwas auf sich hält, einen Benko. Das erfordert Fördergelder, nicht selten staatlicher Natur. Einen Benko muss man sich eben leisten können.“