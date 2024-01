Ein Laufband von Disney für die virtuelle Welt

Sich in den Weiten der virtuellen Welt zu bewegen ist verlockend, kann aber am beschränkten Platz in der realen Welt ein jähes Ende finden. Nun zeigt ausgerechnet Disney wie das Problem gelöst werden könnte.

Apple hat in den USA mit dem Vorverkauf seiner Vision Pro begonnen und schon jetzt glauben viele, dass damit der Durchbruch der Virtual-Reality bzw. Augmented Reality (dem Verschmelzen der digitalen und realen Welt) besiegelt ist. Innerhalb weniger Minuten waren die Geräte ausverkauft. Doch nun zeigt ein Disney-Ingenieur eine Erfindung, die tatsächlich der virtuellen Realität im eigenen Wohnzimmer den letzten Schubs verpassen könnte: eine VR-Laufband.

Disney selbst nennt das Forschungsobjekt Holo Tile und wird aktuell in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung unter der Leitung von Lanny Smoot entwickelt. Das Anwendungsszenario ist leicht erklärt: aktuell braucht man in seinem Wohnzimmer viel freien Platz, um sich in der virtuellen Welt frei bewegen zu können und das ohne blaue Flecken oder angestoßenen Zehen. Mit der Holo Tile bewegt man sich am Stand, wie auf einem Laufband im Fitnessstudio.

„Es wird automatisch alles tun, was es braucht, damit ich auf dem Boden bleibe. Und was daran erstaunlich ist, ist: Mehrere Menschen können darauf sein und alle gehen unabhängig voneinander. Sie können in der virtuellen Realität und so vielen anderen Dingen gehen„, sagt Smoot in dem auf Youtube veröffentlichten Video.

Für Smoot ist das Einsatzfeld groß und „wir wissen jetzt noch nicht, wo wir es überall sehen werden“. Ein Blick auf Reddit zeigt, dass Gamer sehr wohl wissen, wo sie die Holo Tiles gerne sehen würden; in ihren Wohnzimmern. (stein)