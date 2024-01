Kentaur, Cap und Couture: Die besten Looks aus der ersten Reihe

Zendayas Ankunft bei der Show von Schiaparelli hinterließ am meisten Eindruck

Der Höhepunkt des Modekalenders geht Hand in Hand mit den dramatischsten Star-Ankünften der Pariser Modewochen.

Diese Woche zeigen wieder auserwählte Labels - von Dior bis Chanel, von Schiaparelli bis Valentino - ihre neue Haute Couture in Paris. Zu den exklusiven Entwürfen passt natürlich nur das exklusivste Publikum, dessen Auftritte an Dramatik auch dieses Mal nur schwer zu überbieten waren. Zendayas Kentauren-Look, sie kam passend zur Show in einem Entwurf von Schiaparelli, ließ die Fotografen nicht locker. Außerdem präsentierte uns Jennifer Lopez ihren neuen Haarschnitt, Rihanna feierte ihr Dior-Comeback nach der Babypause mit einem Statement-Ensemble inklusive übergroßem Cap und Anya Taylor-Joy sorgte als eine der wenigen für ein bisschen Farbe im Vorhof der hohen Schneiderkunst. (sh)