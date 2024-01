„Ich bin bereit, Großmutter zu sein, nicht Mutter“. Die Schauspielerin sprach in einem Interview offen über die Gründe ihrer Scheidung von Joe Manganiello.

Sofía Vergara gibt Einblick, wie es zum Ende ihrer Ehe mit Joe Manganiello kam. In einem Interview mit der spanischen Zeitung „El País“ sagte die 51-Jährige, dass sie und ihr Ex-Mann nicht einer Meinung waren, wenn es um die Erweiterung ihrer Familie ging. Sie sagte, der Streitpunkt habe letztendlich auch zu ihrer Scheidung geführt.

„Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war; er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein“, erklärte die Schauspielerin. „Ich habe das Gefühl, dass es dem Baby gegenüber nicht fair ist. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nichts mehr für mich.“ Vergara, die bereits ein Kind, Manolo, aus einer früheren Beziehung hat, sagte weiter: „Ich habe mit 19 Jahren einen Sohn bekommen, der jetzt 32 ist, und ich bin bereit, Großmutter zu sein, nicht Mutter. Wenn also die Liebe kommt, muss sie ihre eigenen Kinder mitbringen.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin fast in den Wechseljahren; das ist der natürliche Lauf der Dinge..“

Im Juli veröffentlichten Vergara und Manganiello eine gemeinsame Erklärung, wonach sie nach sieben Jahren Ehe die „schwierige Entscheidung“ zur Scheidung getroffen hätten. (sh)