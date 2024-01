Schauspielerin und Tänzerin Ursula Höpfner-Tabori gestorben

Sie war die Witwe von Regisseur George Tabori und viele Jahre am Burgtheater Wien engagiert. Nun starb sie im Alter von 74 Jahren.

Die deutsche Schauspielerin und Tänzerin Ursula Höpfner-Tabori ist tot. Die Witwe des 2007 verstorbenen Theatermachers George Tabori starb im Alter von 74 Jahren in Berlin, wie die „Berliner Zeitung“ am Montag berichtete. Höpfner gehörte nach ihrer Ballettausbildung an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater zur Compagnie Johann Kresniks und kam mit Tabori auch ans Wiener Burgtheater, wo sie etwa in Inszenierungen Claus Peymanns zu erleben war. (APA/red.)