Dann will das Biest auch noch gespielt werden: Hansjörg Albrecht schmiss sich auf der Rieger-Orgel in Bruckners „Romantische“ Vierte.

Es ist teils Tragik, teils Ironie, dass der Raum, den die Königin der Instrumente im Konzert zwangsläufig braucht, in umgekehrtem Verhältnis steht zu dem Raum, den die sich dafür interessierende Zuhörerschaft in Anspruch nimmt. Umso dankbarer können Orgelbegeisterte (und Organisten) dem Konzerthaus sein, dass es seine Rieger-Orgel im Großen Saal mit einem Zyklus pflegt, auch wenn ein Abend Saalmiete deutlich budgetfreundlicher wäre. Am Montag wurde das große, etwas zickige spätromantische Instrument mit Bruckner gepflegt. Ein Warnschuss des Brucknerwahnsinns, der uns in dessen 200. Geburtsjahr erwartet.