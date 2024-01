Brand von Postbussen fordert neun Feuerwehren und die Cobra

Bei dem Brand wurden zwei Busse völlig zerstört. Auch die Spezialeinheit Cobra wurde alarmiert.

Neun Wehren sind am Dienstagnachmittag bei einem Feuer in der Postbusgarage in Zwettl im Einsatz gestanden. Laut Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich befanden sich zwei Autobusse in dem Objekt, beide Fahrzeuge wurden zerstört. Aufgrund einer brennenden Gasflasche wurde auch das Einsatzkommando Cobra angefordert. Personen waren nicht in Gefahr.

Brand in Zwettl um die Mittagszeit ausgebrochen

Ausgebrochen war der Brand in der Waldviertler Bezirksstadt in der Mittagszeit. Eine Rauchsäule war von Weitem sichtbar. Mehr als 15 Atemschutztrupps wurden an Ort und Stelle beordert.

In den Nachmittagsstunden verringerten die Helfer die Flammen zusehends. Probleme bereitete Stebal zufolge aber eine in der Garage brennende Gasflasche. Die Cobra wurde angefordert, um das Behältnis aufzuschießen. (APA)