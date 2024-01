Gastwirt führt KPÖ in die EU-Wahl

Günther Hopfgartner wird Spitzenkandidat der Kommunisten. Er ist seit drei Jahren auch ihr bundesweiter Parteichef. Auf Platz drei kandidiert der Sohn eines bekannten SPÖ-Politikers.

Günther Hopfgartner (59) ist seit 2021 Vorsitzender der KPÖ. Nun wird er seine Partei auch als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Hopfgartner ist hauptberuflich Gastwirt und betreibt ein Café in Wien. Er war an der Gründung der European Left 2004 beteiligt. „Wir kümmern uns tatsächlich um die Probleme, die andere Parteien immer nur in Wahlkämpfen entdecken”, meint der KPÖ-Chef. „Ich kandidiere für das EU-Parlament, damit die Menschen draußen wissen, was drinnen vorgeht und damit man drinnen hört, was draußen gebraucht wird”. Die KPÖ will dabei besonders auf die Themen Neutralität und Frieden sowie den Kampf gegen Teuerung und Privilegien setzen.

Auf Platz Nummer 3 der KPÖ-Liste kandidiert Martin Konecny: Er ist ein Sohn des langjährigen SPÖ-Politikers Albrecht Konecny und kommt ursprünglich aus dem VSStÖ.