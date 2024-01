Als Wolle von Hunden kam

In Nordamerika wurde einst eine Rasse mit spinnbaren Haaren gezüchtet. Die Kolonisatoren verdrängten sie, aber Indigene und Genetiker sind ihr auf der Spur.

Sie wurden bis fast auf die Haut geschoren wie Schafe in England; und ihre Felle waren so kompakt, dass man große Stücke an einer Ecke anheben konnte, ohne das sie sich vom Rest trennten. Ihr feines langes Haar konnte zu Garn gesponnen werden.“ So beschrieb der britische Kapitän George Vancouver, was ihm 1792 bei Entdeckungsfahrten an der Küste Kanadas – wo heute Regionen und Orte nach ihm benannt sind – vor Augen gekommen war: Hunde.