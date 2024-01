Schmökern mit schönem Schnee

Der Münchner Geograf und Journalist Stefan Herbke macht in einem aufwendig gestalteten Bildband Lust auf 22 Regionen in Österreich und Südtirol – für Skitouren sowie zum Schneeschuhwandern und Langlaufen.

Dirigentinnen und Dirigenten können das: eine Partitur lesen und dabei den Klang hören. Kann man auch beim Betrachten eines Buchs über „Himmlisches Schneevergnügen“ die Skitouren fühlen, die darin beschrieben sind? Der Band des Münchners Stefan Herbke, Diplom-Geograf und Journalist, schafft jedenfalls die besten Voraussetzungen dafür. 22 Regionen in Österreich und Südtirol sind darin beschrieben und großformatig bebildert, fast durchwegs mit sehr gekonnten Aufnahmen des skitourenbegeisterten Autors.

Es ist kein Werk zum eiligen Nachschlagen, eher zum geruhsamen Gustieren. Herbke schildert Gebiete weit verstreut von Ost bis West und von Nord bis Süd: vom steirischen Johnsbach im Gesäuse bis Laterns in Vorarlberg, vom Salzburger Saalachtal bis Lungiarü (so heißt Campill auf Ladinisch) in den Dolomiten. Als müsste er beweisen, dort gewesen zu sein, durchsetzt der Autor den Text mit Zitaten von Einheimischen.

Die Infoboxen sind naturgemäß übersichtlicher: mit praktischen Tipps zu Anreise, Übernachtung, bester Reisezeit oder Ansprechpersonen sowie zu attraktiven Tourenzielen samt Gehzeit, Exposition, Schwierigkeitsgrad und Übersichtskarte.

Neben Skitourenfans werden auch Langläuferinnen und Schneeschuhwanderer adressiert – etwa mit dem Hinweis auf das „Langlaufparadies“ Lungau, die Höhenloipe am Prebersee oder das Almstüberl in Schönfeld (ebenfalls Lungau), das viele gern mit Schneeschuhen im Gepäck frequentieren. Das Gefühl beim Betrachten? Das Buch (Tyrolia, 192 S., Hardcover, 35 Euro) weckt Sehnsüchte, auch wenn draußen nicht immer so schönes Wetter wie auf den Fotos herrscht.