Wie EU- und Nationalratswahl an einem Tag stattfinden könnten

Spätestens im März ist klar, ob man am 9. Juni seine Stimme gleichzeitig für EU-Parlament und Nationalrat abgibt. Eine Zusammenlegung wäre laut Innenministerium schaffbar.

Es ist ein Szenario, das nach den der „Presse“ vorliegenden Informationen in ÖVP-Kreisen tatsächlich angedacht wird: eine Doppelwahl am 9. Juni, bei der die Österreicher gleichzeitig den Nationalrat und die heimischen Mandatare für das EU-Parlament bestimmen. Was aber müsste ge­sche­hen, damit es wirklich so weit kommt und worin liegen die Tücken einer Doppelwahl?

1 Ist eine gleichzeitige Wahl denn gesetzlich überhaupt möglich?