Lena Schilling: „Ich mache das, obwohl ich manchmal Riesenschiss habe“

Sie sind extrem relevant. Ich bin ja auch glühende Demokratin und dafür trete ich an. Aber es braucht gesellschaftlichen Druck und dann die richtigen Parteien im Parlament, die sich dafür einsetzen. Es sind nicht „die da oben“, die Entscheidungen treffen, wir alle haben die Verpflichtung, Demokratie mitzugestalten und uns einzubringen. Sonst bringen Wahlen alleine in ganz vielen Fällen nicht genug. Es hat sich auch viel geändert durch die Klimabewegung. In fünf Jahren waren in 150 Ländern Millionen Menschen auf der Straße, jetzt haben wir ganz andere Verhältnisse für Klimaschutz. Die gesellschaftliche Bewegung hat es geschafft, dass Grüne ins Parlament kommen und dass in Regierungen etwas passiert.