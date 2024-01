Levi‘s klagt Brunello Cucinelli 

Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dieses Etikett ist eines der Markenzeichen von Levi‘s. Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die italienische Luxusmodemarke soll die charakteristische Lasche, die auf den Jeanstaschen von Levi‘s zu finden ist, kopiert haben.

Die US-amerikanische Jeansmarke Levi‘s verklagt die italienische Luxusmodemarke Brunello Cucinelli aufgrund einer angeblichen Markenrechtsverletzung. Konkret geht es um das rechteckige Etikett, das häufig die Gesäßtaschen an Jeans von Levi‘s ziert, aber auch an anderen Produkten der Marke zu finden ist. Brunello Cucinello hätte dieses Markenzeichen kopiert, heißt es in einer Klage, die bei einem US-Bezirksgericht in Nordkalifornien eingereicht wurde.

Damit würde sich das italienische Unternehmen einer Markenrechtsverletzung, Verwässerung und unlauterem Wettbewerb schuldig machen. Zum Beweis wurden 14 Fotos von Kleidungsstücken von Bruenllo Cucinelli vorgelegt, die ebenfalls ein rechteckiges Etikett zeigen. Die Levi‘s-Etikette ist zwar oftmals rot, es gibt sie aber auch in anderen Farben wie Weiß, Blau, Schwarz, Silber und Orange. Die Etiketten an den Hosen von Brunello Cucinelli scheinen eher braun oder grau zu sein.

Verwirrte Kunden

In der Beschwerde behauptet Levi‘s, dass die Verwendung ähnlicher Laschen die Verbraucher verwirren würde und irreparablen Schaden an dem guten Ruf und dem Ansehen von Levi‘s hervorrufen würde.

Es ist nicht das erste Mal, das Levi‘s wegen ählnicher Verstöße Modemarken verklagt. Auch Yves Saint Laurent oder Kenzo waren schon betroffen. Auch hier ging es um die Lasche. Diese sei laut Levi‘s 1936 eingeführt worden und 1938 markenrechtlich geschützt worden. (cg)

>>> „Fashionista“