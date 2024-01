UBM: Baubeginn für Wohn- und Büroprojekt Havn

Spatenstich für das mit DGNB in Gold vorzertifizierte Gebäude an der Uferpromenade.

Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development setzte am Donnerstag den Spatenstich für ein weiteres Projekt im Zollhafen Mainz. Neben Timber Peak, Waterkant, Kaufmannshof und Super-8-Hotel, erfolgt nun der Baubeginn für die Wohn- und Büroimmobilie Havn. Das direkt an der Uferpromenade der Nordmole gelegene Projekt umfasst 44 Eigentumswohnungen sowie fünf Büroeinheiten mit einer Gesamt-Bruttogeschoßfläche von rund 6700 m2.

Für die Architektur zeichnet das Büro „Happarchitecture“ verantwortlich, die mit wellenförmigen Balkonen und einer in Grüntönen changierenden Klinkerfassade Bezug auf die Lage am Wasser nehmen. Hoher Wert werde auf eine nachhaltige Energieversorgung gelegt, wie es in der Aussendung am Donnerstag heißt. Die Fertigstellung des DGNB Gold vorzertifizierten Baus ist für 2026 geplant. (red.)