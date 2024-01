Sechs ÖHB-Spieler für All-Star-Team bei EM nominiert

Die Abstimmung über die Spieler läuft bis Samstag.

Österreichs starke Leistung bei der Handball-EM der Männer in Deutschland spiegelt sich auch in der Wahl zum All-Star-Team wider. Insgesamt sechs ÖHB-Akteure wurden nominiert und stehen bis Samstag zur Wahl. Torhüter Constantin Möstl, Sebastian Frimmel (Linker Flügel), Mykola Bylik (Rückraum Links), Lukas Hutecek (Rückraum Mitte), Robert Weber (Rechtsaußen) und Tobias Wagner (Kreisläufer) dürfen sich All-Star-Hoffnungen machen, am Sonntag wird das Ergebnis bekanntgegeben.

Das offizielle All-Star-Team der EHF EURO 2024 wird anhand von 40 Prozent der von den Fans abgegebenen Stimmen ermittelt. Die restlichen 60 Prozent werden von einer Jury aus EHF-Experten bestimmt.

Hutecek könnte zudem in zwei Statistik-Kategorien abräumen. Mit 1.747 Pässen liegt der Eggenburger unangefochten auf Position eins gefolgt von Bilyk mit 1.354 Pässen. 31,5 Kilometer spulte Hutecek in den vergangenen sieben Spielen runter. Um ihn einzuholen, müsste der Däne Niclas Kirkelokke vier Kilometer in den beiden ausstehenden Partien zurücklegen. In Sachen Paraden steht Möstl mit 81 ebenfalls auf Platz eins, gefolgt vom Deutschen Andreas Wolff mit 72, der ihn noch abfangen könnte. (APA)