Trafikraub in Steyr: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Trafikraub vorige Woche in Steyr ist bereits am Dienstag ein Verdächtiger vom Einsatzkommando Cobra festgenommen worden. Der 25-Jährige aus Steyr verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Er soll am Freitag der Vorwoche die Trafik „Am Eck“ überfallen und dabei eine silberfarbene Pistole auf die 63-jährige Angestellte gerichtet haben. Für Hinweise zum Täter waren 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt worden. (APA)