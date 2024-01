Engel & Völkers vermarktet das Anwesen Casa Encanto in Calabasas. The Luxury Level

Der Wohnsitz von Formel-1-Star Jenson Button und seiner Frau Brittny steht derzeit zum Verkauf. Das 2,3 Hektar große Anwesen im Hacienda-Stil befindet sich in der Nähe von Los Angeles.

Der Formel-1-Star Jenson Button und seine Frau, die Innenarchitektin Brittny Button, bieten ihr Haus in Calabasas (Kalifornien) für 7,9 Millionen US-Dollar (circa 7,3 Millionen Euro) zum Verkauf an. Brittnys Einfluss als Designerin ist in der Residenz im Hacienda-Stil, bekannt als „Casa Encanto“, deutlich zu erkennen. Hier verbinden sich traditionelle europäische Einflüsse mit modernen kalifornischen Designs in Kombination mit einer luxuriösen Ausstattung. . „2021 haben wir Casa Encanto umfassend renoviert. Bei der Neugestaltung haben wir uns bewusst für neutrale Farbtöne entschieden, um eine leichte Wohnatmosphäre zu schaffen“, sagt Brittny Button, im Rahmen einer Aussendung des für die Vermarktung zuständigen Immobiliendienstleisters Engel & Völkers Westlake Village.

Westcoast-Flair trifft auf Hacienda-Chic

Das 2,3 Hektar große Anwesen befindet sich in einer der begehrtesten Wohnorte von Hollywoods Superreichen, in Calabasas, unmittelbar vor den Toren der kalifornischen Metropole Los Angeles. Über eine lange private Auffahrt gelangt man zur großzügigen Villa, die sich in einer weißen Steinfassade im Stil traditioneller spanischer Landhäuser präsentiert. Auf einer Wohnfläche von rund rund 780 Quadratmeter befinden sich sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, ein großzügiger Wohnbereich, eine Designerküche, begehbare Ankleidezimmer, ein maßgefertigter Lounge-Bereich mit Hausbar sowie ein separates Fitnessstudio.

»Jedes Zimmer gibt einem das Gefühl, als wäre man auf Mallorca und in Kalifornien zugleich.« Jaime Krupnick Immobilienmaklerin

Zu den Highlights der Immobilie gehört unter anderem das mit Tageslicht durchflutete Wohnzimmer, dessen Besonderheiten die überhohen Decken und das offene Layout bis zur Galerie im Obergeschoss sind. Zahlreiche Sitzecken sowie ein moderner Marmor-Kamin unterstreichen die Kombination aus lässigem Komfort und elegantem Flair. Von hier aus gelangt man über die großen verglasten schwarzrahmigen Türen zur überdachten Terrasse, die zu dem palmengesäumten Pool und Panorama-Bergblick führt. (red.)