Die besten Strände der Welt

Lonely Planet hat die schönsten Strände der Welt in einem Reiseführer zusammengefasst. Von Fidschi bis Montenegro.

Strand, Meer, Sonne. Für viele Menschen gehört das zu einem richtigen Urlaub einfach dazu. Der Reiseführer Lonely Planet hat erneute die 100 schönsten Strände der Welt gekürt. Mit aufgenommen in den Reiseführer wurden dabei Strände in Ozeanien, Afrika, Asien, Mittlerer Osten, Europa und Amerika. Eine Übersicht von Fidschi bis Montenegro.

Blue Lagoon Beach, Yasawa Islands, Fidschi

Blue Lagoon Beach. IMAGO/xjamesbertramsmith138x

Nanuya Lailai ist eine Insel im Yasawa Archipel. Darauf zu finden ist einer der besten Strände der Welt, wenn es nach Lonely Planet geht. Wirklich einsam ist es hier jedoch nicht, viele Tagestouristen machen Exkursionen zum Strand, weshalb es besser ist, direkt in einem der drei Hotels der Insel zu wohnen.

Lalomanu Beach, Upolu, Samoa

Lalomanu Beach. IMAGO/xmvaligurskyx

Lalomanu Beach ist regelmäßig auf den Bestenlisten zu finden. Kein Wunder, malerisch weißer Sandstrand und eine herrliche Aussicht auf kleine Inseln an der Südküste von Upolu machen den Strand zu einem Postkartenparadies. Hier sollte man Schnorchel und Taucherbrille nicht vergessen, das Meeresschutzgebiet wimmelt vor tropischen Fischen.

Camps Bay Beach, Cape Town, Südafrika

Camps Bay. IMAGO/xworldpitoux

In Camps Bay säumen Restaurants und Shops die Uferpromenaden vor dem großen Sandstrand. Die Stimmung hier ist ausgelassen. Camps Bay ist nicht nur ein belebter Badeort, sondern auch Partytreff.

Mnemba Island, Sansibar

Mnemba Island. IMAGO

Die Insel ist gerade einmal 1,5 Kilometer lang und 500 Meter breit. Wer Entspannung und Privatsphäre sucht, ist hier genau richtig. Zudem hat die Unterwasserwelt des Naturschutzgebietes mit dem Korallenriff, das die Insel umgibt, einiges zu bieten.

Diamond Beach, Nusa Penida, Bali

Diamond Beach. IMAGO/xMrTuneProductionx

Der Blick von der Spitze des Diamond Beach ist atemberaubend. Ein weißer Strand, blaues Wasser, Kalksteine und Palmen sorgen für Postkartenidyll. Den Strand kann man erst seit 2018 besuchen. Damals wurden neue Stufen in die Kalksteine gemeißelt.

Qalansiyah Beach, Socotra, Yemen

Qalansiyah Beach. IMAGO/xSerg73x

Der Strand an der Nordwestküste von Socotra Island überblickt den Golf von Aden. Der Strand im nördlichen Teil geht in eine riesige Landzunge über, die die Detwah-Lagune bildet. Diese ist insofern einzigartig, als dass sie bei Ebbe und Flut so etwas wie einen Meeresfluss erzeugt.

Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Korsika

Plage de Palombaggia. IMAGO/Jürgen Held

Der Plage de Palombaggia gilt als schönster Strand Korsikas. Die roten Felsen bilden mit dem weißen Sand des Strandes, den Pinien und dem türkisblauen Wasser einen herrlichen Kontrast.

Punta Rata Beach, Brela, Kroatien

Punta Rata. IMAGO/xbrchx

Der Strand Punta Rata in Brela gehört zu den beliebtesten Fotomotiven Kroatiens. Seit 1964 steht er unter Naturschutz, weshalb Tourismus und Natur hier Hand in Hand gehen. Das Wahrzeichen ist der Felsen am westlichen Ende des Strandes.

Sveti Stefan Beach, Budva, Montenegro

Sveti Stefan. IMAGO/xandreylobachevx

Sveti Stefan ist mit nur 1,64 Hektar eine kleine Halbinsel, die über einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Der Sand an den Stränden leuchtet im Sonnenlicht zart rosa, vom Strand aus genießt man einen Blick auf die Halbsinsel mit Steinhäuschen und roten Dächern.

Assateague Island National Seashore, Maryland und Virginia, USA

Assateague Island. IMAGO/xerrant_pixelsx

Die 37 Meilen lange Insel entlang der Küste von Maryland und Virginia ist vor allem durch die wilden Pferde, die man hier beobachten kann, berühmt. Aber auch Angler und Muschelsammler kmmen auf ihre Kosten. (cg)

