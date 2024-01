„The World of Hans Zimmer“ kommt nach Wien

Die spektakuläre Live-Show von Hans Zimmer, Schöpfer der Musik von Filmen wie „The Dark Knight“, „Inception“ und „Interstellar“, gastiert am 24. März in der Wiener Stadthalle.

Die Werke von einem der größten Filmmusik-Komponisten der Welt sind am 24. März in der Wiener Stadthalle zu hören und zu sehen. In „The World of Hans Zimmer – A New Dimension” steht zwar Hans Zimmer nicht selbst live auf der Bühne, fungiert aber als Kurator und musikalischer Leiter der Show. Wie aus dem Titel „A New Dimension“ schon hervorgeht: Der Oscar-Preisträger Zimmer arrangiert eine neue Auswahl aus seiner vielfältigen Kollektion.

Zimmer schrieb die Musik zu weltweit erfolgreichen Filmen wie etwa „Dune“, James Bond „No Time To Die“ „Der König der Löwen“, „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „The Dark Knight“-Trilogie, „Interstellar“, „Last Samurai“, „Inception“ und „Top Gun: Maverick“.

„Mit dieser neuen Show möchte ich die Kultur des Orchesters bewahren und dem Publikum die einzigartigen Facetten der Orchestermusik wieder näher bringen. Es gibt viele Hintergrundgeschichten, die ich gerne erzählen würde, und langjährige Weggefährten und Freunde, die ich gerne vorstellen möchte“, sagt Zimmer.

Verantwortlich für die spektakuläre Live-Show ist erneut Dirigent Gavin Greenaway, ein langjähriger Weggefährte von Zimmer. „Wir Musikerinnen und Musiker genießen gemeinsam jede Sekunde live auf der Bühne, ohne dass irgendjemand der große Star ist“, sagt Greenaway. „Der Star ist die Musik. Die Show ist ein absoluter Nervenkitzel, und wir lieben es.“ (red.)

Nähere Informationen: www.stadthalle.com