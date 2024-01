Im Musikverein: Nüchterne Bilder der Symphoniker

Krzysztof Urbanski und Maria Dueñas mit einem schwelgerischen Werk von Edouard Lalo und „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgsky/Ravel im Musikverein.

Am Ende rief das ganze Orchester herzhaft „Hej“. Das war kein Protestschrei, sondern ist ausdrücklich so gewollt. Von Wojciech Kilar, einem auch durch Filmmusiken bekannten polnischen Komponisten, in seinem virtuos mit den Möglichkeiten der Minimal Music jonglierenden Streichorchesteropus „Orawa“. Ein Werk, das sich ausnimmt wie ein sich immer stärker verdichtendes Strickmuster unterschiedlicher Themen, die miteinander verknüpft werden. Am Ende herrscht ausgelassene Stimmung.