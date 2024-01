Minimal-Künstler Carl Andre gestorben

Seine Installationen waren legendär, aber der ungeklärte Tod seiner Frau überschattete seine Karriere: Sie kam 1985 bei einem Fenstersturz ums Leben.

Seine schlichten Bodenplatten aus Metall sind legendär. Lagen in einem Museum Quader wie Fließen herum, wusste man: Diese Installation stammt von Carl Andre. In den Sechzigerjahren war das revolutionär. Der 1935 geborene Bildhauer zählte zu den wesentlichen Protagonisten der Minimal Art. Er stellte bei mehreren Documenta-Ausgaben aus, in nahezu allen großen Museen weltweit.

Überschattet wurde seine Karriere 1985 durch einen ungeklärten Vorfall: Seine damalige Frau, Ana Mendieta, ebenfalls Künstlerin, kam nach einem Streit durch einen Fenstersturz ums Leben. 1988 wurde er vom Mordvorwurf freigesprochen. Die Kunstszene machte Andre trotzdem verantwortlich, seine Karriere stoppte. Am Mittwoch starb er in New York.