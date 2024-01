Skifahrerin kracht gegen Baum in Niederösterreich und stirbt

Die 57-Jährige kam im Skigebiet der Gemeindealpe von der Piste ab. Sie starb noch an Ort und Stelle.

Im Skigebiet der Gemeindealpe (Bezirk Lilienfeld) ist eine Skifahrerin am Samstagvormittag von der Piste abgekommen und in einen Baum gekracht. Die 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die Skifahrerin stürzte kurz nach 9 Uhr in der Früh auf der „Gipfelhang-Abfahrt“ aus unbekannter Ursache und kollidierte dann mit einem Baum. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen starb die 57-Jährige. (APA)