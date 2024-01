Swift und Kelces Siegeskuss nach Super-Bowl-Einzug

Photo by Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Von den vielen Fotografen ließen sich die Sport- und Pop-Superstars nicht abhalten. Photo by Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ob Taylor Swift ihren Freund auch beim Super Bowl anfeuern wird, ist noch unklar.

Als die Kansas City Ciefs am Sonntag gegen die Baltimore Ravens gewannen, konnte auch Superstar Taylor Swift nicht mehr an sich halten. Immerhin hat ihr Freund Travis Kelce mit den Kasas City Chiefs damit die Chance, im Super Bowl ihren Titel zu verteidigen. Und so gab es auf nach dem Spielfeld auf dem Rasen auch einen öffentlichen Siegeskuss. Und die Fotografen knipsten natürlich eifrig los.

Mehr lesen Warum Taylor Swift den Super Bowl krönen kann

Schon zuvor wurde nicht nur das Spielfeld, sondern auch die VIP-Tribüne im M&T Bank Stadium in Baltimore genau beobachtet. Dort feuerte Swift ihren Freund neben Kelces Familie und ihren Freundinnen, Model Cara Delevingne und Brittany Mahomes, Ehefrau des Kansas City Chiefs Quaterbacks Patrick Mahomes, an.

Travis Kelce und Taylor Swift. Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Super-Bowl-Einzug bringt für Taylor Swift wohl auch einiges an organisatorischem Aufwand mit sich. Das Sportereignis findet am 11. Februar in Las Vegas statt, Swift spielt am 10. Februar aber noch ein Konzert in Tokio. Mit den 17 Stunden Zeitunterschied kann es trotzdem möglich sein, dass Swift erneut mitfiebert. (Red.)