Der kleinste Escape Room ist ein Sarg

Im Escape Room „Catalepsy“ in Barcelona lässt man sich in einen Sarg schließen. REUTERS/ Albert Gea

Platzangst sollte man hier nicht haben: Im Escape Room „Catalepsy“ in Barcelona versucht man in 30 Minuten aus einem Sarg zu entkommen.

Escape Rooms, also Räumlichkeiten, in die man sich freiwillig einschließen lässt und mittels Rätselraten versucht, noch vor Ablauf der Zeit den Raum verlassen kann, erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen beziehungsweise Kulissen, vom Herrenhaus über eine Drachenhöhle bis hin zur Psychiatrie.

Um dem Sarg zu entkommen, muss man in 30 Minuten eine Reihe von Rätsel lösen. REUTERS/ Albert Gea

In Barcelona hat jetzt der weltweit kleinste Escape Room eröffnet. Und er ist nichts für Menschen mit Klaustrophobie. Denn das Spiel der spanischen Firma Horror Box nennt sich „Catalepsy“, übersetzt Katalepsie, was einen medizinischen Zustand beschreibt, indem man in eine starre Körperhaltung verfällt, die früher mit dem Tod verwechselt wurde und so auch die Angst vor dem lebendig begraben werden beschreibt.

Zusammen mit einem Partner im Nachbarsarg sollen die Rätsel gelöst werden. REUTERS/ Albert Gea

In dem Spiel versucht man, sich innerhalb von 30 Minuten aus einem Sarg zu befreien. Kommunizieren kann man via Lautsprecher mit seinem Partner im Nachbarsarg, außerdem wird die Sitzung mit Kameras begleitet.

Die Erfahrung sei etwas ganz Besonderes, sind sich die Betreiber sicher. Wenn man die Tickets bucht, kann man außerdem noch verschiedene Aspekte des Spiels konfigurieren, etwa wie der Sarg aussehen soll oder ob man mit virtuellen Flammen und künstlichem Rauch verbrannt werden will. Außerdem kann man die Musik, mit der man begraben wird, auswählen. (cg)

