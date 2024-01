Zeit der Unordnung bedroht auch Österreich

Die Folgen militärischer Konflikte werde sich verstärkt in Österreich niederschlagen, warnt das Bundesheer. Das Land sei darauf nur mäßig vorbereitet.

Wien. Die Umwälzungen in der Geopolitik werden auch das neutrale Österreich immer härter treffen. Und zwar für eine lange Zeit. Davor warnt das Bundesheer in seinem „Risikobild 2024“, das am Montag in Wien präsentiert wurde. Darin analysiert das Militär die Bedrohung für die heimische Sicherheit.

Der Ursprung vieler Risiken sei die laufende „Umstrukturierung unserer Weltordnung“, sagte Generalmajor Peter Vorhofer, Leiter der Direktion Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen im Verteidigungsministerium. Diese Zeit der Unordnung werde zumindest zwei Dekaden andauern: „Das ist die unterste Grenze.“