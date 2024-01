Am 11. Februar findet im jüngsten Nato-Land die Stichwahl zwischen Ex-Premier Stubb und dem früheren Außenminister Haavisto statt. Beide fordern einen harten Kurs gegenüber Russland

Wird DJ Pexi oder Ironman Stubb nächster Präsident des jüngsten Nato-Staats? Bei der finnischen Präsidentschaftswahl am Sonntag sind Alexander Stubb (55), begeisterter Marathonläufer sowie Triathlonsportler, und Hobby-DJ Pekka Haavisto (65 ) in die Stichwahl eingezogen, die am 11. Februar stattfindet. Der frühere konservative Premier Stubb führte mit 27,2 Prozent, der grüne Ex-Außenminister Haavisto folgte mit 25,8 Prozent. Jussi Halla-aho von der Finnischen Partei rechts-außen kam an dritter Stelle mit 19,0 Prozent, er scheidet aus.

Überschattet wurde der Wahlkampf von der Bedrohung durchs angrenzende Russland, das dem einst blockfreien Nachbarn wegen seines Nato-Beitritts mit „Gegenmaßnahmen“ droht. Da in Finnland der Präsident die Außenpolitik mitbestimmt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, dominierten internationale Themen den Wahlkampf. Der neue Präsident wird Finnland in den nächsten sechs Jahren bei Nato-Treffen vertreten.