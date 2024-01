67 Jobs wackeln: Kika/Leiner lagert Teil der Logistik an JCL aus

Die Logistikstandorte der Möbelkette bleiben im Unternehmen, 67 Mitarbeiter werden gekündigt - manche von ihnen sollen bei JCL unterkommen.

Der Schrumpfkurs der Möbelkette Kika/Leiner geht weiter. Das Unternehmen wird einen Teil der Logistik an JCL Logistics Austria auslagern. Dadurch würden 67 von insgesamt 431 Beschäftigten in diesem Bereich gekündigt, teilte der Möbelhändler am Dienstag mit. Ein Teil dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde vom Logistiker JCL übernommen. JCL soll den Fuhrpark und Teile der Lagerlogistik mit März übernehmen.

Die beiden Kika/Leiner-Logistikstandorte in St. Pölten und Vösendorf blieben im Unternehmen erhalten, hieß es. Das Möbelunternehmen beschäftigte per 1. Jänner 2024 in den 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung 1867 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kurz nach dem Verkauf des operativen Kika/Leiner-Geschäfts durch die Immobiliengruppe Signa an den österreichischen Handelsmanager und Investor Hermann Wieser hatte die Möbelkette Mitte Juni 2023 Insolvenz angemeldet. Die Einrichtungshäuser-Immobilien kaufte die Grazer Supernova-Gruppe. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurden von den 40 Filialen insgesamt 23 Standorte per Ende Juli geschlossen und über 1.600 Stellen abgebaut.

Der Tiroler Investor René Benko hat mit seinem Signa-Immobilienimperium die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Dabei gerieten nicht nur die Immobilienfirmen, sondern auch die Handelssparte in Schieflage. Die früher zur Gruppe gehörende österreichische Möbelkette Kika/Leiner hatte kurz nach dem Verkauf im Frühjahr unter dem neuen Eigentümer Insolvenz angemeldet. In Deutschland hat der zur Signa gehörende Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz angemeldet und Signa Sports war bereits im Herbst zahlungsunfähig. (APA)