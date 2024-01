Österreich tritt im 2. ESC-Halbfinale an

Am Dienstagabend wurde in Schweden ausgelost: Kaleen muss sich am 9. Mai gegen 15 Länder durchsetzen.

Am 9. Mai ist es soweit: Österreich startet in den 68. Eurovision Song Contest, beginnend im 2. Halbfinale. Fixiert wurde das bei der traditionellen Ziehung der Startplätze in der schwedischen Ausrichterstadt Malmö. Österreichs Kandidatin Kaleen muss sich dort gegen 15 Länder durchsetzen, um eines von zehn Finaltickets zu ergattern, die dann zur Teilnahme am großen ESC-Finale berechtigen. De große Show ist für den 11. Mai in der Malmö Arena angesetzt.

Insgesamt matchen sich heuer 37 Nationen um die europäische Sangeskrone. Nicht durch den Prozess der Halbfinals müssen dabei sechs Länder: Die Big Five, also die größten Zahler, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Hinzu kommt Gastgeber Schweden, der ebenfalls fix mit von der Finalpartie ist.

„United“ oder nicht?

Die übrigen Länder müssen am 7. Mai und am 9. Mai durch das Prozedere der Semifinale in der 300.000-Einwohner-Stadt Malmö, die bereits 2013 und 1992 als Ausrichterstadt fungierte. Wie schon 2013 führte Moderatorin Pernilla Månsson Colt durch den Auslosungsabend, diesmal flankiert von Berufskollegin Farah Abadi. Neben der Ziehung darf bei solch einem Event auch traditionell der festlichen Rahmen nicht fehlen. Und so übergab Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram als Vertreter des Vorjahresausrichters die Eurovision-Insignien an seine Malmöer Amtskollegin Katrin Stjernfeldt Jammeh. Damit ist nun auch ganz offiziell der Wechsel von einer ESC-Gastgeberstadt zur anderen vollzogen.

Das Motto des musikalischen Großevents lautet dabei „United by Music“ – eine Tagline, die ab jetzt dauerhaft bei jedem ESC anstelle der bisher wechselnden Mottos verwendet werden soll. Für Kritik hat allerdings die geplante Teilnahme Israels gesorgt. Es ist eines der 37 partizipierenden Länder 2024. In Finnland und Schweden etwa riefen Hunderte Musiker und andere Vertreter der Musikbranche in Stellungnahmen dazu auf, Druck auf die verantwortliche European Broadcasting Union (EBU) auszuüben. Die EBU hatte indes mitgeteilt: „Es handelt sich um einen Wettbewerb für Rundfunkanstalten – nicht für Regierungen.“

Die schwedischen Kunstschaffenden werfen der EBU aber Doppelmoral vor. In einem Offenen Brief wiesen sie darauf hin, dass nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 keine russischen Musiker am ESC teilnehmen durften und dass 2021 Belarus die Teilnahme aufgrund von Verstößen gegen die Pressefreiheit verweigert wurde. (APA/red.)