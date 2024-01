Leichenfund im Marchfeldkanal: Verdächtiger festgenommen

Ein 38-jähriger iranischer Staatsbürger wird derzeit einvernommen, teilte die Polizei am Mittwochvormittag bin.

In dem mutmaßlichen Mordfall rund um die zerstückelte Leiche, die Mitte Jänner im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf gefunden wurde, ist ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Der 38-jährige Iraner wird derzeit vom Landeskriminalamt Wien einvernommen, teilte die Polizei am Mittwochvormittag in einer Aussendung mit.

Die Identität der Leiche war bald nach dem Fund mittel DNS-Analyse geklärt worden. Es handelt sich bei ihm um einen 45-jährigen Iraner, der seit dem 15. November 2023 als abgängig gemeldet war. (red.)