Schreibschrift feiert Comeback

In Kalifornien müssen Grundschüler wieder Schreibschrift lernen. Reuters / Mike Blake

Ein Gegentrend zu Computer und Tablet in den Klassenzimmern zeigt sich in den USA. Bundesstaaten führen Gesetze ein, die die Wichtigkeit der Schreibschrift untermauern.

Von der Tastatur zurück zu Stift und Feder. In Kalifornien müssen Grundschüler nun wieder Schreibschrift lernen, eine Fähigkeit, die vielerorts verloren gegangen ist, als Computer Einzug ins Klassenzimmer hielten.

Der Gesetzesentwurf, der von der ehemaligen Grundschullehrerin Sharon Quirk-Silva eingebracht wurde und seit Oktober in Kraft ist, sieht nun vor, dass Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren wieder lernen mit der Hand zu schreiben und auch die Schreibschrift zu beherrschen.

Das Erlernen der Schreibschrift soll Experten zufolge viele Vorteile mit sich bringen, darunter etwa die Verbesserung kognitiver Entwicklung, das Leseverständnis und die Feinmotorik.

Seit Jahren wurde in den USA wenig Wert auf Schreibschrift gelegt, was mit der zunehmenden Verbreitung von Tablets und Computern in Klassenzimmern zu tun hat. 2010 wurden die Common Core Bildungsstandards veröffentlicht, die Studenten auf das College vorbereiten sollte. Darin war von der Schreibschrift nichts mehr zu lesen.

Fünf Bundesstaaten führten 2024 Gesetz ein

Auch in den pädagogischen Hochschulen wurden angehende Lehrer nicht mehr darauf vorbereitet, Handschrift zu unterrichten, erklärt Kathleen Wright, Gründerin des Handwirting Collection, im Gespräch mit Reuters. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, Handschrift im Unterricht zu fördern.

Schreibschrift wird nun aber immer wichtiger. Kalifornien ist der 22. Bundesstaat, der das Erlernen der Schreibschrift vorschreibt. Insgesamt haben 2024 fünf Bundesstaaten Gesetzesentwürfe zur Schreibschrift eingeführt.

