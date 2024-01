Die angesagtesten Marken im Lyst-Index

Prada hatte im letzten Quartal 2023 die Nase vorne, zum ersten Mal ist das Label The Row in den Top 20 vertreten.

Das vierteljährliche Ranking des Modetechnologieunternehmens Lyst stellt fest, welche Marken besonders gefragt sind. Berücksichtigt wird dabei nicht nur das Kaufverhalten auf der Lyst-App, sondern auch Social-Media-Erwähnungen und Aktivitätsstatistiken.

Ende des Jahres 2023 hatte Prada ganz eindeutig die Nase vorne. Das Suchvolumen nach dem Mailänder Modelabel stieg im Jahresvergleich um 41 Prozent. Schlagzeilen gab es nämlich einige, so wurde die Ausstellung Pradashpere in Shanghai eröffnet, eine Partnerschaft mit Axiom Space angekündigt und die beiden Designer Miuccia Prada und Raf Simons wurden für den Designer of the Year Award bei den Fashion Awards nominiert.

Auf dem Stockerplatz folgen Miu Miu und Loewe, gefolgt von Moncler, Burberry, Jacquemus und Balenciaga, die sich in der Rangliste alle nach oben arbeiten konnten. Laut Lyst ist besonders Balenciagas Marketing mit Stars hervorzuheben, ebenso die Pre-Fall Show mit einer Kapselkollektion des Lebensmittelgeschäfts Erewhon Market, die 10,1 Milliarden Aufrufe auf TikTok generierte.

The Row, das Modelabel von Mary-Kate und Ashely Olsen, ist zum ersten Mal in der Top 20 Rangliste zu finden und hat einen Anstieg von 93 Prozent im Jahresvergleich verzeichnen können. Den Grund sieht Lyst darin, dass die Margaux Tasche des Labels als „neue Birkin“ gehandelt wird und damit einen Anstieg von 198 Prozent im Jahresvergleich verzeichnete.

Gleich drei Plätze aufgestiegen ist das Label Skims von Kim Kardashian, ebenfalls Plätze wett machen konnten Victoria Beckham, Ralph Lauren und die Schuhmarke On.

Platz 1: Prada

Platz 2: Miu Miu

Platz 3: Loewe

Platz 4: Bottega Veneta

Platz 5: Moncler

Platz 6: Saint Laurent

Platz 7: Versace

Platz 8: Jacquemus

Platz 9: Burberry

Platz 10: Valentino

Platz 11: Gucci

Platz 12: Balenciaga

Platz 13: Diesel

Platz 14: Skims

Platz 15: Dior

Platz 16: Louis Vuitton

Platz 17: Ugg

Platz 18: The Row

Platz 19: JW Anderson

Platz 20: Fendi

>>> Lyst-Index

