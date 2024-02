Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Einigkeit am EU-Gipfel. Der Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs ist gestern mit einer überraschend raschen Einigung auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro zu Ende gegangen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gab sein Veto gegen schon vor Gipfelbeginn auf. Lesen Sie dazu den Leitartikel: Warum Viktor Orbán sein Pfauenkleid weggepackt hat

Proteste in der Slowakei. In Bratislava haben am Abend erneut Zehntausende gegen die seit Herbst amtierende Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico demonstriert. Auch in 30 weiteren Städten des Landes seien mehrere Tausend Menschen dem Aufruf dreier Oppositionsparteien gefolgt. Damit dürfte es der bislang größte Demonstrationstag seit Oktober gewesen sein. >> Mehr dazu

Explosion bei Asylquartier. Ein Prozess gegen drei Männer wegen eines 2010 bei einer Flüchtlingsunterkunft in Graz explodierten Sprengsatzes hat in der Nacht großteils mit Freisprüchen im Landesgericht Leoben geendet. >> Mehr dazu

Ferienbeginn in Wien. Mit der Vergabe der Schulnachrichten startet in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg für rund 530.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der diesjährigen Semesterferien. Sie haben eine Woche frei und werden dann von den Kindern und Jugendlichen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland abgelöst.

Weniger Bürokratie für Bauern. Angesichts der wochenlangen Bauernproteste in verschiedenen EU-Ländern hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Landwirten weniger Bürokratie in Aussicht gestellt. Sie wolle den Mitgliedsländern in Kürze einen Vorschlag machen, „um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren“, sagte sie zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. >> Mehr dazu

Neue Flugausfälle in Hamburg. Nach dem Streik an mehreren deutschen Flughäfen am Donnerstag müssen Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa in nächster Zeit mit weiteren Flugausfällen rechnen. Während der Airport Hamburg ursprünglich davon ausgegangen war, heute besonders viele Passagiere abzufertigen, hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Streik des Bodenpersonals aufgerufen.

Recht auf Reparatur. Auf EU-Ebene soll ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Verbraucherinnen und Verbraucher eingeführt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht darauf, dass Hersteller bestimmter Produkte wie Kühlschränke, Staubsauger und Handys diese künftig auf Wunsch reparieren müssen, wie die belgische Ratspräsidentschaft und der Verhandlungsführer des Europaparlaments, René Repasi (SPD), mitteilten. >> Mehr dazu

Haley bleibt. Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley will sich in ihrem Duell mit Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei nicht vorschnell geschlagen geben. „Ich gehe nirgendwohin“, sagte die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen dem Fernsehsender CNN. Sie sei für die lange Strecke in dem Rennen.

Ferrari statt Mercedes. Lewis Hamilton wird Mercedes verlassen, der siebenmalige Weltmeister schließt sich ab der Saison 2025 Ferrari an. Er folgt den Spuren von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. >> Mehr dazu

Sturm gegen Austria. Titelverteidiger Sturm Graz startet heute (20.30 Uhr/live ORF 1) im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria als Favorit ins Frühjahr. Die Steirer sind gewarnt: Ihre bisher einzige Heimniederlage im nationalen Geschäft haben sie in dieser Saison mit einem 0:1 gegen die Wiener kassiert.

Personifizierte Höhensonne. Der ewige Sunnyboy Hansi Hinterseer legte eine der außergewöhnlichsten Karrieren im Unterhaltungsgeschäft hin. Und hatte dabei eigentlich immer „nur“ und vor allem „den Hansi“ im Gepäck. Sein größter Trumpf war, ist und bleibt er selbst. Am heutigen Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Wie wird das Wetter? Heute zieht eine Warmfront von Westen her durch und bringt zunächst verbreitet dichte Wolken und zeitweise etwas Regen, besonders im Norden und Osten. Im Westen setzt sich dann am Nachmittag wieder etwas die Sonne durch, kaum Regen fällt im Süden. Am Wochenende geht es dann weitgehend mild und sonnig weiter.

Jährlich grüßt das Murmeltier. Heute ist in den USA Groundhog Day. Wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ sagt in Punxsutawney in Pennsylvania jedes Jahr am 2. Februar ein „Phil“ genanntes Murmeltier voraus, wann der Frühling beginnt – und zwar dadurch, ob es sich aus seinem Bau traut oder nicht. Wir werden sehen. Es gibt jedenfalls einen Livestream.