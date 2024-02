Die Österreichisch Amerikanische Gesellschaft lädt zur Podiumsdiskussion anlässlich des eben erschienen Dossiers „Building Bridges“ und der Umfrage „Wahrnehmung der USA in Österreich“. Dieses Jahr nimmt die von Marketagent durchgeführte Umfrage speziellen Bezug auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November 2024. Mit Livestream.

Beginn ist 19 Uhr.

Eingangsreden:

Petra Schneebauer, Österr. Botschafterin in den USA (zugeschaltet aus Washington DC)

Mario Mesquita, stv. Missionschef an der US-Botschaft in Österreich

Kommentar: Christian Ultsch, stv. Chefredakteur, Die Presse

Am Podium begrüßen wir:

Thomas Schwabl, Geschäftsführer, Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent

Oliver Jonke, Geschäftsführer, medianet

Livestream ab 19 Uhr: