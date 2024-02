Dominic Thiem möchte in Irland mit Siegen zur guten Stimmung beitragen.

Irland verfügt nur über einen einzigen Tennisspieler in den Top 1000 der Weltrangliste. Das Daviscup-Duell mit Österreich bildet ein echtes Highlight. Völlig egal, wie aussichtslos die Lage scheint.

In Limerick kann man den ersten Aufschlag kaum erwarten. Die 6000 für den Länderkampf am Wochenende gegen Österreich aufgelegten Tickets waren schnell verkauft, in der Halle auf dem Universitätsgelände der Stadt wird beste irische Volksfeststimmung erwartet. Dass sich mit Dominic Thiem eines Tages ein Grand-Slam-Sieger und die ehemalige Nummer drei der Welt hierher verirren würde, ist ein wahrer Glücksfall für die Gastgeber, die auf der Tennis-Landkarte fast nicht zu finden sind.