Meta mit starken Zahlen, Aktienrückkauf und erster Dividende

Der Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen.

Mit einer milliardenschweren Ausschüttung will Meta seine Eigner am Geschäftserfolg beteiligen. Die Facebook-Mutter kündigte am Donnerstag erstmals eine Dividende an und will 0,5 Dollar je Aktie zahlen. Außerdem will der Internet-Konzern weitere Anteilsscheine im Volumen von 50 Milliarden Dollar (46,14 Milliarden Euro) zurückkaufen. Die Papiere stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um fast zwölf Prozent.

Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von 40,1 Milliarden Dollar und übertraf damit sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen. Der Gewinn überraschte mit 5,33 Dollar je Aktie ebenfalls positiv. (APA/Reuters)