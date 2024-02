Was man als Single am Valentinstag tun kann

Wer den 14. Februar zelebrieren will, der braucht dafür keinen Partner. Von Single-Events mit Kartenspielen bis hin zu „Sex on the Beach“ im Museum.

Für Singles hat der Valentinstag mitunter mehr Bedeutung als für Paare. Überall wird man daran erinnert, dass der „Tag der Liebe“, der 14. Februar etwas ganz Besonderes ist. Ausgeschlossen davon muss man sich aber nicht fühlen, auch für Singles gibt es in Wien einige Events, mit denen man sich - falls vorhanden - von trüber Stimmung ablenken kann.

Das Loft - Cocktails mit „Red Flags“

Das Loft, das mit seinem tollen Ausblick auf die Wiener Skyline punkten kann, hat ein Valentinsspecial für Singles. Serviert werden Cocktails, mit jeder Menge „Red Flags“. Darunter versteht man aber keine Dating-Warnzeichen, vielmehr kann man damit seine Stimmung - zur Auswahl stehen „ready to flirt“, „just observing“ und „enjoys compliments only“ - kommunizieren.

Kennenlernen mit Kartenspiel

„Play & Date“ für 27- bis 42-Jährige heißt es beim Slow Dating Event am Valentinstag. Alle Gäste des anderen Geschlechts lernt man kennen, indem man schnelle und kurzweilige Spiele spielt. Dabei kann man sich nett unterhalten. Ab 19 Uhr, Gleis//Garten 2 EichenstraßeWien, Wien, 1120.

Die Vulva im Mittelpunkt

Als feministische Alternative zu Mainstream Valentinstags-Events wird Vulvalicious, einer Veranstaltung der Frauen in der Jungen Generation der Wiener SPÖ angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Ponyhof mit zwei Workshops zur Anatomie der Vulva und zur kreativen Auseinandersetzung mit der Vulva. Anschließend geht es ab 21 Uhr auf dem Dancefloor weiter. Sechshauser Str. 4, 1150 Wien.

„Sex on the Beach“ im Museum

Auch das Naturhistorische Museum hat ein Valentinstag Special, das auch Singles gute Unterhaltung bietet. Prähistorikerin Karina Grömer und Biologe Andreas Hantschk geben bei der Führung Einblicke in das Liebesleben der Tiere sowie in die Sammlung. Dazu gibt es den Cocktail „Sex on the Beach“.

(cg)