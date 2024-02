Maskenball ist jeden Tag

Heute leidet die Menschheit unter der Krankheit Fear of Missing out, auch FOMO genannt, der Angst, etwas zu verpassen. So auch ich, die ich mich eigentlich gerade extrem unwohl auf dieser Party fühle, aber mich dennoch nicht losreißen kann. Eine Faschingsgeschichte.

Es ist Karneval, und ich lebe in Köln. Das heißt, ich habe keine Chance, mich dem Treiben zu entziehen: bunte Girlanden, geschminkte Lippen, Perücken, jede Menge Alkohol und Sex. „Das Leben wartet!“, sagt meine beste Freundin, Conny, zu mir und nimmt mich an der Hand. Tut es das? Auf jeden Fall weht draußen ein frischer Wind, und so schreite ich wippend neben Conny her. Conny ist als Engel verkleidet, mit hochhackigen Schuhen und ausgestopfter Oberweite. Meine Verkleidung ist weniger aufwendig, aber leider sehr unpraktisch: Ich trage Elfenohren. Das bedeutet, ich muss all meine Bewegungen mit äußerster Sorgfalt vollführen, sonst verliere ich die Plastikutensilien.

„Heute gehört die Nacht uns, Süße“, sagt Conny vergnügt und spitzt die Lippen. Wir gehen im Gleichschritt die Straße entlang und klingeln bei Martina. „Lasst uns tanzen!“, schlägt Martina vor, während wir in ihren Wagen steigen. „Dietrich gibt grad eine Party!“ Ich merke, wie sich ein wohliges Gefühl in meinem Bauchraum ausbreitet. „Ja!“, rufe ich begeistert.

Schnittstellen zwischen Körper, Gehirn und Computer

Man kann in einem permanenten Zustand von „Fasching“ leben, indem man sich einfach die „Verkleidung“ kreiert, die man haben will – sei es digital, sei es real. Ich summe, während sich das Auto in Bewegung setzt. Mensch oder Maschine? Wer gewinnt den Machtkampf?, sinniere ich. Künstliche Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab – und Menschen müssen mit dieser Entwicklung mithalten und ihren Körper, so gut es geht, optimieren, oder? Das habe ich dank meines Fitnessarmbands, das Kalorienverbrauch, Pulsfrequenz und Trainingseinheiten akribisch genau dokumentiert, inzwischen voll drauf.