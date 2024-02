Rettungskräfte bergen das in den Oslofjord gestürzte Elektroauto.

Rettungskräfte bergen das in den Oslofjord gestürzte Elektroauto.

Zwei Fahrer eines Autos, das in den Fjord von Oslo fuhr, wurden von einem Saunaboot in der Nähe von dem sinkenden Fahrzeug gerettet - und konnten sich danach gleich aufwärmen.

Eine schwimmende Sauna ist im Fjord von Oslo die Rettung für zwei Insassen eines untergehenden Elektroautos gewesen. Die beiden Personen befreiten sich am Donnerstagnachmittag aus dem sinkenden Wagen, stiegen aufs Dach und riefen um Hilfe, wie in einem Augenzeugenvideo zu sehen war, das die norwegische Boulevardzeitung „Verdens Gang“ veröffentlichte. Ein Saunaboot, das sich ganz in der Nähe befand, kam zu ihrer Hilfe.

Zwei Menschen auf dem Dach des sinkenden Fahrzeuges in Norwegen.

Die Nutzer der Sauna zogen die beiden aus dem eiskalten Wasser, wie die Polizei auf der Plattform X, vormals Twitter, bestätigte. Weitere Menschen befanden sich demnach nicht im Wasser.

Das Auto ging komplett unter. Weshalb es im Fjord landete, blieb nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Fahrer sagte „Verdens Gang“, er habe geglaubt, das Auto sei geparkt gewesen, als er auf das Gaspedal gekommen sei. Er und der weitere Insasse blieben unverletzt - und nach dem Vorfall konnten sich die beiden in der Sauna aufwärmen, wie der Fahrer des Saunabootes der Zeitung sagte.(APA)