Botox, Laserbehandlungen, Gewichts-OPs und Brustvergrößerungen sind besonders gefragt. Die Branche rechnet weiterhin mit wirtschaftlichem Wachstum.

Immer mehr Menschen unterziehen sich Schönheitsoperationen: Im vergangenen Jahr lag der weltweite Gesamtumsatz der Branche bei etwa 15 Milliarden Euro (16,3 Milliarden US-Dollar), knapp die Hälfte mehr als vor der Corona-Pandemie 2019, wie aus einem am Freitag in Paris veröffentlichten Branchenbericht hervorgeht. „Die Nachfrage ist in den USA, China und Brasilien besonders stark“, sagte Expertin Laurent Brones.

Besonders gefragt seien Botox-Spritzen gegen Falten, Laserbehandlungen, Gewichtsoperationen und Brustvergrößerungen. Die Europäische Union kam im vergangenen Jahr nach den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum erstmals auf Platz drei. In den kommenden Jahren rechnet die Branche, die derzeit in Paris eine internationale Tagung veranstaltet, mit einem jährlichen Wachstum von fünf Prozent.

Wachstum trotz sinkender Kaufkraft

Im vergangenen Jahr seien wegen der sinkenden Kaufkraft und der geopolitischen Lage nur knapp drei Prozent Wachstum erreicht worden. Die Schönheitschirurgie hat seit der Kommerzialisierung des Nervengifts Botox zur Faltenbehandlung vor gut zwei Jahrzehnten einen Aufschwung erlebt. (APA)