Votivkino: Drei Specials zum Valentinstag

Andrew Haigh, Regisseur von „All of us Strangers“, bei der Premiere in Los Angeles. Getty Images / Amy Sussman

Am 14. Februar werden „Shrek“, „All of us Strangers“ und „Joyland“ gezeigt. Letzterer Film als Preview. Diesmal gibt es auch Dinner plus Film-Paket.

Wie schon in den vergangenen Jahren lädt das Votivkino in Wien auch heuer wieder zum Valentinstags-Special. Am Mittwoch, 14. Februar, werden diesmal gleich drei Filme gezeigt – der Animations-Klassiker „Shrek“ (USA; 2001) um 18.30 Uhr, „All of us Strangers“ (Großbritannien, 2023) von Regisseur Andrew Haigh um 20.15 Uhr und „Joyland“ (Pakistan, 2023) von Regisseur Saim Sadiq um 20.30 Uhr. Bei „Joyland“ handelt es sich um eine Preview, er läuft also noch nicht regulär im Kino.

„All of us Strangers“ dreht sich um einen Mann, der sich nach einer seltsamen Begegnung mit seinem Nachbarn in jenem Haus wiederfindet, in dem er aufgewachsen ist und in dem seine Eltern noch leben. Und zwar an jenem Tag, an dem die beiden gestorben sind.

„Joyland“ erzählt die Geschichte einer Mittelschicht-Familie aus der Großstadt Lahore, deren Mitglieder hin- und hergerissen sind zwischen Familientradition, patriarchaler Moral, Lust und Liebe. Im Zentrum der Geschichte steht der jüngste Sohn Haider, der heimlich als Tänzer arbeitet und sich in eine Tänzerin verliebt, obwohl er verheiratet ist.

In Kooperation mit dem Restaurant Roth hat das Kino diesmal zudem ein Dinner plus Film-Paket geschnürt. Für 29 Euro gibt es ein 2-Gänge-Menü sowie ein Ticket für einen der drei genannten Filme.

Anmeldung bis 10. Februar unter: teilnehmen@votivkino.at

Tickets und Details zu den gezeigten: www.votivkino.at