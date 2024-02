Was Bezahlkarten für Asylwerber bewirken würden

Wie in Deutschland sollen auch bei uns Asylwerber kein Bargeld, sondern Sachleistungen bekommen, sagt Innenminister Karner. Unterstützung bekommt er von den schwarz-blauen Koalitionen in Niederösterreich und Oberösterreich. SPÖ und Grüne sind dagegen.

Auch in Österreich soll ein Bezahlkarten-System für Asylwerber eingeführt werden, sagte Innenminister Gerhard Karner am Freitag. Wie das genau ausgestaltet wird, ist noch offen: Es gelte, eine sinnvolle und praktikable Lösung zu finden – mit dem Ziel, Missbrauch zu verhindern. Asylwerber sollten das bekommen, was sie brauchen, Essen und Trinken, aber kein Bargeld.