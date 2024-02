Warum Tausende Amerikaner einem Murmeltier zujubeln

Jährlich treffen sich Menschen in Punxsutawney, Pennsylvania, um das Wetter-Orakel des Nagetiers Phil zu beobachten. Heuer prognostizierte das Tier einen milden Frühling.

Es sind skurrile Szenen: Männer mit Zylindern in schwarzen Anzügen sind rund um einen Baumstamm versammelt, in dem sich Murmeltier Phil befindet. Bei Sonnenaufgang öffnen sie ein kleines Türchen in dem Baumstumpf und befragen ihn, ob denn bald der Frühling komme. So auch am Freitag, dem 138. Murmeltiertag. Tausende jubelten dem Tier bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu.

Heuer konnte der Nager aus der Kleinstadt Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania seinen Schatten nicht erkennen, ein Zeichen, dass der strenge Winter bald einem milden Frühling weichen wird. Das weltbekannte Murmeltier machte dem Land daher Hoffnung auf einen baldigen Frühlingsanfang.

Tausende versammeln sich, um Phils Wetterorakel zu beobachten. Reuters / Alan Freed

Wahrscheinlich Tradition deutscher Einwanderer

Die Tradition sieht vor, dass die Mitglieder des „Inner Circle“ des „Groundhog Clubs“ das Murmeltier bei Sonnenaufgang aus seinem Baumstumpf holen und befragen. Seit über 130 Jahren trifft Phil angeblich stets korrekte Vorhersagen. Der „Groundhog Club“ erklärt, dass jede Unstimmigkeit zwischen der tatsächlichen Witterung und Phils Prognose auf Übersetzungsfehler zurückzuführen sei, nicht auf eine Fehlprognose. Tatsächlich liegt das Murmeltier in nicht einmal der Hälfte aller Fälle richtig - ein Münzwurf wäre als Prognose genauer.

Die am 2. Februar weltweit beachtete Tradition wurde wahrscheinlich von deutschen Einwanderern nach Pennsylvania gebracht. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch den Hollywood-Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ von 1993, mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. (APA/dpa)