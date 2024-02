Wenn in Linz in der Vergangenheit eine Sportveranstaltung stattgefunden hat, dann in der Tips-Arena, das war Gesetz. Ich habe aber immer wieder mit dem Design Center geliebäugelt. Mit der Chance auf das Upgrade habe ich mit Stadt und Land über das Thema gesprochen. Heute sind wir uns alle einig, dass es die richtige Entscheidung war. Das Design Center bringt uns noch einmal eine Verbesserung in Sachen Infrastruktur. Die Spielerinnen gehen unterirdisch in das Hotel, unsere Side Events können wir hier im Kongresssaal abhalten. Es ist optimal.