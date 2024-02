Amazon-Gründer Bezos trennt sich von Aktienpaket

Jeff Bezos will bis zu 50 Millionen Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers verkaufen.

Amazon.com-Gründer Jeff Bezos will sich von einem milliardenschweren Aktienpaket trennen. Bezos will bis zu 50 Millionen Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers verkaufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Wertpapiere haben einen Wert von 8,6 Milliarden Dollar bei einem aktuellen Preis von 172,13 Dollar pro Aktie. Der Verkaufsplan sei am 8. November letzten Jahres beschlossen worden, geht aus dem jüngsten Jahresbericht hervor.

Das Vorhaben solle bis zum 31. Jänner 2025 abgeschlossen sein. Amazon-Aktien stiegen am Freitag um rund acht Prozent, nachdem das E-Commerce-Schwergewicht höhere Umsätze als erwartet für das Weihnachtsquartal gemeldet hatte. (APA/Reuters)