Zweiräder unter Strom gesetzt

Blickfang: Die elektrische BMW CE 02 ist eine Design-Attraktion. In Österreich kostet die 11-kW-Version (15 PS, Führerschein A1) ab 8550 Euro.

Motorisierte Zweiräder stehen bislang nicht im Fokus des Klimaschutzes. Im urbanen Raum ist ihre Zukunft dennoch elektrisch, sagen Hersteller wie BMW – und rüsten sich gegen neue Marken.

Man wird noch sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber einstweilen sind im Straßenverkehr die Weichen in Richtung Elektromobilität gestellt, mit Batterien als Energiespeicher. Das ist die Brüsseler Intention, an das De-facto-Verbrennerverbot für Pkw-Neuzulassungen ab 2035 geknüpft. Aber ist derlei auch für Motorräder und Mopeds in Sicht?

Die motorisierten Zweiräder – die Branche spricht Antriebs- und klassenübergreifend von PTWs (für Powered Two-Wheelers) – hinterlassen ja ebenfalls Emissionen aus Kohlendioxid und diversen Luftschadstoffen, weil der Bestand weit überwiegend mit Verbrennungsmotoren bestückt ist.