Es gibt im Deutschen keine guten Witze über Ketchup

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was hinter dem Wort Ketchup (nicht Ketschup) steckt?

Als Kind erzählt man ja gelegentlich Witze, die man nicht versteht. Etwa den, bei dem ein paar Paradeiser über die Straße gehen und der letzte wird von einem Auto überfahren. Da ruft der vorderste „Ketchup!“ Eh irgendwie lustig als Kind, aber eigentlich funktioniert der Witz nur auf Englisch. Wenn nämlich der vorderste Paradeiser „catch up“ ruft, was so viel heißt wie „schließ auf“. Und nur weil beides gleich klingt, haben wir hier tatsächlich eine Pointe. (Wer seinerzeit „Pulp Fiction“ auf Deutsch gesehen hat, wird den Gag vielleicht auch nicht so recht lustig gefunden haben.)

Tatsächlich wurde Ketchup im Englischen früher catchup geschrieben, erst später bürgerte sich die heutige Schreibweise ein, die auch im Deutschen so übernommen wurde (und die auch noch heute gilt – die Schreibweise Ketschup, die mit der Rechtschreibreform 1996 akzeptiert wurde, wurde 2017 wieder gestrichen.) Mit „catch“ und „up“ hat der Begriff allerdings gar nichts zu tun, etymologisch kommt die Würzsauce aus Tomaten, Zucker und Essig vom chinesischen kôechiap oder vom malaiischen kĕchap. Allein, mit diesen Begriffen wurde eigentlich etwas völlig anderes bezeichnet, nämlich eine Art Fischsauce. Die ersten Rezepte in europäischen Kochbüchern beruhten dann auf Bohnen, es gab aber auch Varianten auf Pilzbasis oder mit anderen Zutaten. In den USA wurde schließlich eine Sauce auf Tomatenbasis populär, die mit Essig versetzt wurde. Und tatsächlich ist Tomatenketchup heute die am weitesten verbreitete Variante.

Streiten lässt sich aus sprachlicher Sicht vor allem darüber, ob es nun der oder das Ketchup heißt. Nun, Duden und Österreichisches Wörterbuch akzeptieren beide Varianten. Wer in Österreich „der Ketchup“ sagt, sagt aber vermutlich auch „die Cola“. Bleibt nur noch eine Frage: Gibt es im Deutschen eigentlich einen wirklich lustigen Witz über Ketchup?

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com