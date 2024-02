DSV Leoben: Der Tanz des „Hochofenballetts“

DSV Leoben steht im Halbfinale des ÖFB-Cups, warf mit Altach den dritten Bundesligisten aus dem Bewerb. Die Steiermark träumt, der „Donawitzer Sportverein“ ist einer von sieben Klubs, die für die Güte des steirischen Kicks in den beiden Topligen mit 28 Vereinen stehen. Und im Angriff trifft Deni Alar.

Leoben ist aus dem Häuschen. Denn der kleine Fußballklub, der DSV, steht überraschend im Halbfinale des ÖFB-Cups. Möglich wurde der Höhenflug, weil der Zweitligist vor Größen und Kapazundern plötzlich nicht zurücksteckt, also warf man nach WSG Tirol, WAC nun mit Altach gar den dritten Bundesligaklub aus dem Bewerb. Matchwinner war Stürmer Deni Alar, bekannt aus Zeiten bei Rapid und Sturm Graz, der einen Doppelpack feierte und das 2:1 fixierte.

Und was geschieht jetzt? Die Steiermark träumt, der „Donawitzer Sportverein“ ist einer von sieben Klubs, die für die Güte des steirischen Kicks in den beiden Topligen mit 28 Vereinen stehen. Sturm, Hartberg, dazu GAK, DSV, Kapfenberg, Lafnitz und Sturm II: wer nach dem Epizentrum des österreichischen Fußballs sucht, stößt unweigerlich auf die, ja: „Kernöl-Ader“. Und hier brilliert soeben das „Hochofenballett“. So wird DSV gerufen, weil hier die Montanuniversität für Hüttenwesen und Bergbau ist und der Vorgängerverein (WSV Donawitz; Ö-Alpine Montangesellschaft) aus der Taufe gehoben wurde. In Donawitz gibt es zwei Hochöfen der Voestalpine, und die Grün-Weißen sind quasi ihr Ballett.