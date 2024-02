Schiff mit 60 palästinensischen Kindern trifft in Italien ein

Das italienische Marineschiff hat im norditalienischen La Spezia angelegt. Von hier aus sollen die palästinensischen Kinder versorgt und behandelt werden.

Das italienische Marineschiff Vulcano, das in den vergangenen Tagen aus dem Hafen von Al-Arish in Ägypten ausgelaufen ist, ist am Montag in der norditalienischen Stadt La Spezia mit 60 palästinensischen Kindern und Begleitpersonen eingetroffen. Die Kinder sollen in italienischen Krankenhäusern behandelt werden, wie italienische Medien berichteten.

Eine Einsatzgruppe des Roten Kreuzes aus 45 Freiwilligen nahm die Kinder und ihre Begleitpersonen in Empfang. Sie wurden von verschiedenen Spitälern, darunter dem „Bambino Gesu“ in Rom, aufgenommen, das vom Vatikan verwaltet wird.

Meloni erklärt Unterstützung

Italien wolle insgesamt 100 kranke palästinensische Kinder aufnehmen, die in Krankenhäusern des Landes behandelt werden sollen, berichtete die italienische Premierministerin Giorgia Meloni kürzlich. „Wir Italiener waren die ersten, die Hilfe nach Gaza geschickt haben. Wir arbeiten daran, palästinensische Kinder nach Italien zu bringen, damit sie in unseren Krankenhäusern behandelt werden können“, erklärte Meloni. (APA/ere)