Trumps Anhänger riechen Verschwörung rund um Taylor Swift

Die omnipräsente Musikerin Taylor Swift und ihr Freund, Football-Star Travis Kelce, als Erfindung der Demokratischen Partei? Donald Trumps Anhänger glauben fest daran – an eine Verschwörung aus Pop, Sport, Pharma und Politik.

Während Taylor Swift am Sonntagabend wieder einmal einen Rekord brach – sie gewann zum vierten Mal den Grammy für das Album des Jahres –, rochen manche dahinter eines: Verschwörung. Und zwar nicht der Musikindustrie, wie man glauben könnte. Swift ist immerhin einer der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten. Sondern der US-Regierung. Seit Monaten ist Swift in den USA omnipräsent. Sie mag davor schon eine popkulturelle Ikone gewesen sein, doch ihre Tournee durch das Land im vergangenen Jahr sorgte für ein permanentes Swift-Grundrauschen. Tatsächlich spülte Swifts „Eras“-Tour nicht nur Millionen US-Dollar in die Taschen der Künstlerin, sondern auch in die der Bundesstaaten, in denen sie aufspielte.

„Swiftonomics“, ein Portmanteau aus ihrem Namen und dem englischen Begriff für Wirtschaft, wurde im vergangenen Sommer zum geflügelten Wort. Die 34-Jährige riss, zusammen mit dem gleichzeitig tourenden Weltstar Beyoncé, die USA aus der postpandemischen Tristesse. Die Fotos von Familien, die zum intergenerationellen Konzertbesuch ausritten, füllten die Social-Media-Feeds.

Und das war, bevor Swift begann, Travis Kelce zu daten. Kelce ist American-Football-Spieler bei den Kansas City Chiefs, einem der erfolgreichsten Teams der vergangenen Jahre. Zweimal gewann er mit ihnen den Super Bowl, und während seine Freundin am Sonntag bei den Grammys zuschlug, könnten Kelce und die „Chiefs“ kommende Woche das Turnier abermals gewinnen. Die Mischung Swift/Kelce ist in Sachen Popkultur unschlagbar. Und der Grund dafür, dass Ex-Präsident Donald Trumps Unterstützer mittlerweile davon überzeugt sind, dass die Demokraten diese Romanze inszeniert haben. Um, so die Logik, Präsident Joe Biden Stimmen zu bringen.