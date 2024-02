Niederlande: Neue Satire-Sendung nimmt das Königshaus auf die Schaufel

Singend auf Elefantenjagd und eine Königin auf Kriegsfuß mit den Journalisten. Ab März soll eine neue Serie die Niederländer zum Schmunzeln über die Monarchie anregen.

Niederländer haben Humor. Sie lachen gern, auch über sich selbst. Sie schrecken auch nicht davor zurück, ihr Königshaus zu verspotten. Die Satire-Sendung „Lucky TV“, die vor allem König Willem-Alexander regelmäßig auf die Schaufel nimmt, ist bereits ein großer Publikumserfolg. In ihr werden Aufnahmen von den öffentlichen Auftritten des Monarchen nachsynchronisiert, sodass er viele lustige Sachen sagen kann, die ihm in den Mund gelegt werden. Sogar König Willem-Alexander selbst gab bereits zu: „Ich schaue mir das regelmäßig an.“

Im März soll nun im niederländischen Fernsehen eine neue Satire-Sendung ausgestrahlt werden, in der die Mitglieder der königlichen Familie im Zentrum stehen. Sie soll zur Primetime einmal die Woche ab 20.20 Uhr zu sehen sein. TV-Produzent Diederik Ebbinge wird die neue Sendung mit seinem Team drehen.

Proben für ein Musical

Er hat sich lustige Dinge ausgedacht: So wird beispielsweise der Darsteller von Prinz Bernhard (1911–2004) singend auf Elefantenjagd in Afrika gehen, Ex-Königin Beatrix (86) wird sich einen Dauerstreit mit Journalisten liefern, da sie während ihrer Amtszeit als Königin Journalisten gern als „Hermelin-Flöhe“ bezeichnet hat, und die aus Argentinien stammende Königin Maxima wird von einer schwarzen Schauspielerin dargestellt, sagt Ebbinge vorab in einem Interview mit der Zeitung „Algemeen Dagblad“. Wer König Willem-Alexander spielen wird, will er noch nicht verraten.

Er berichtet aber, dass er die neue königliche Satire-Sendung als ein Musical inszenieren will. „Aber“, erzählt er, „ein Musical wird man gar nicht sehen. Die Produktion des Musicals hinter den Kulissen mit Mitgliedern der königlichen Familie, das ist das eigentliche Thema der neuen Satire-Sendung.“ Die Szenen werden sich also in den Garderoben der Stars, in den Studios, wo sie proben, abspielen.